В Башкирском геопарке Торатау решили строить капитальный визит-центр за 280 миллионов

Не так давно стало известно о планах властей построить эко-лестницу на вершину горы Торатау. Помимо экотропы с восточной и северной сторон Торатау, длиной около 1000 метров власти планируют возвести капитальный визит-центр.
Первый вице-премьер РБ, министр экономического развития и инвестиционной политики Рустам Муратов рассказал об этих планах на совещании в правительстве в понедельник, 12 июля.
«Министерство экономического развития и инвестиционной политики РБ совместно с Госкомитетом по туризму РБ и АНО «Геопарк Торатау» готовятся к объявлению публичной концессионной инициативы, будем объявляться для привлечения частных инвесторов», – сообщил Муратов.
Также известно, что строительство нового визит-центра обойдется в 280 миллионов рублей. Власти планируют финансировать проект не только из бюджета Башкирии, но и привлекать частных инвесторов.