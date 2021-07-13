В Башкирском геопарке Торатау решили строить капитальный визит-центр за 280 миллионов

В Башкирском геопарке Торатау решили строить капитальный визит-центр за 280 миллионов
В Башкирском геопарке Торатау решили строить капитальный визит-центр за 280 миллионов
Вчера, 11:00ОбществоИрина ДеревянчукФото: zapoved.net
Власти планируют подготовить проект для его реализации на принципах государственно-частного партнерства.

Не так давно стало известно о планах властей построить эко-лестницу на вершину горы Торатау. Помимо экотропы с восточной и северной сторон Торатау, длиной около 1000 метров власти планируют возвести капитальный визит-центр.

Первый вице-премьер РБ, министр экономического развития и инвестиционной политики Рустам Муратов рассказал об этих планах на совещании в правительстве в понедельник, 12 июля.

«Министерство экономического развития и инвестиционной политики РБ совместно с Госкомитетом по туризму РБ и АНО «Геопарк Торатау» готовятся к объявлению публичной концессионной инициативы, будем объявляться для привлечения частных инвесторов», – сообщил Муратов.

Также известно, что строительство нового визит-центра обойдется в 280 миллионов рублей. Власти планируют финансировать проект не только из бюджета Башкирии, но и привлекать частных инвесторов.

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