«Я самоучка, не судите строго» - фигуристка Евгения Медведева стала дизайнером

Фигуристка Евгения Медведева выпустила новую коллекцию одежды в собственном интернет-магазине. Дизайн вещей и аксессуаров двукратная чемпионка мира разрабатывала лично. Об этом сообщает «Советский спорт»

– Мое главное хобби, помимо фигурного катания, – это рисование. Я долго стеснялась показать миру свои картинки. Не судите строго. Я, конечно, не Михаил Врубель или Клод Моне.Пока что я самоучка. Представляю вашему вниманию новые продукты для магазина. Дизайн для них я разработала сама. – отметила Евгения Медведева.