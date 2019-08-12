В Башкирии сообщили о росте венерических болезней
Вчера, 12:46ОбществоМинзаля АскароваФото: Mkset.ru
Читайте Mkset.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Ссылаясь на данные по 2018 году, специалисты отмечают рост инфекционных болезней, передающихся половым путем.
За прошедший год у 597 человек был выявлен сифилис, у 255 – гонококковая инфекция, еще 1725 человек заразились хламидиозом. Аногенитальный герпес найден у 835, 686 человек не повезло с аногенитальными бородавками. Число заболевших трихомонозом, хламидиозом, аногентальными бородавками за год выросло на 95, 35 и 152 человек соответственно, сообщает ufacitynews.ru.
При этом, в России в целом наблюдается снижение венерических заболеваний.
Материалы по теме
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте Mkset.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей