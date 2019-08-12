В Башкирии сообщили о росте венерических болезней

За прошедший год у 597 человек был выявлен сифилис, у 255 – гонококковая инфекция, еще 1725 человек заразились хламидиозом. Аногенитальный герпес найден у 835, 686 человек не повезло с аногенитальными бородавками. Число заболевших трихомонозом, хламидиозом, аногентальными бородавками за год выросло на 95, 35 и 152 человек соответственно, сообщает ufacitynews.ru.