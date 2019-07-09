В Башкирии заболеваемость раком выросла на 20%

Статистика заболеваемости опубликована на официальном портале правовой информации республики. Данные приведены с 2008 по 2017 год. Согласно ним, рост заболеваемости раком составил уже 20,3 процента.

Из документа следует, что чаще всего от новообразований умирают мужчины — их доля составляет 57 процентов, женщин — 43 процента. Только в 2017 году структура смертности от злокачественных новообразований населения республики выглядела следующим образом: новообразования легкого (17,2 процента из 1142 случаев), на втором месте оказался рак желудка (10,5 процентов или 703 случая), рак молочной железы (8,5 процентов или 504 случая).

В рамках профилактики, раннего выявления и лечения онкологических заболеваний в Башкирии принята региональная программа по борьбе с онкологическими заболеваниями, рассчитанная до 2024 года. В рамках этой программы предполагается проведение профилактических мероприятий, внедрение пилотного проекта по вакцинации против вируса папилломы человека, а также разработка программ по ранней диагностике рака.