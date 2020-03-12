Си Цзиньпин дал оценку борьбы с коронавирусом в Ухане

Russian.cri.cn пишет, что Китаю потребовалось меньше чем два месяца для достижения переломного момента в борьбе с распространением коронавируса. Приезд Си Цзиньпина стал значимым для местных жителей и врачей.

Со слов заместителя директора Института Дальнего Востока РАН Андрея Островского, поездка китайского лидера показывает существенную значимость для Коммунистической партии страны человеческих жизней.

В настоящее время врачи, осуществляющие деятельность в самом эпицентре вспышки коронавируса, спасают зараженных и предупреждают заболевание на общественном уровне. Первым делом Си Цзиньпин приехал в госпиталь «Хошэньшань», где встретился с медработниками первой линии и выразил свое восхищение.

Помимо госпиталя, Си Цзиньпин проверил жилые районы Ухани, проанализировав санитарно-эпидемиологическую обстановку. Он поблагодарил жителей провинции Хубэй за их самоотдачу и существенный вклад в борьбу с вирусом.