Си Цзиньпин дал оценку борьбы с коронавирусом в Ухане

Председатель КНР Си Цзиньпин приехал в город Ухань — эпицентр вспышки новой коронавирусной пневмонии CoVID-19. Цель его визита — проверка работы по контролю заболевания.
Russian.cri.cn пишет, что Китаю потребовалось меньше чем два месяца для достижения переломного момента в борьбе с распространением коронавируса. Приезд Си Цзиньпина стал значимым для местных жителей и врачей.
Со слов заместителя директора Института Дальнего Востока РАН Андрея Островского, поездка китайского лидера показывает существенную значимость для Коммунистической партии страны человеческих жизней.
В настоящее время врачи, осуществляющие деятельность в самом эпицентре вспышки коронавируса, спасают зараженных и предупреждают заболевание на общественном уровне. Первым делом Си Цзиньпин приехал в госпиталь «Хошэньшань», где встретился с медработниками первой линии и выразил свое восхищение.
Помимо госпиталя, Си Цзиньпин проверил жилые районы Ухани, проанализировав санитарно-эпидемиологическую обстановку. Он поблагодарил жителей провинции Хубэй за их самоотдачу и существенный вклад в борьбу с вирусом.
Отмечается, что мировое сообщество очень живо отреагировало на поездку верховного руководителя Китая в Ухань. Со слов директора оманской газеты «аль-Ватан» Махара Хаджи, Си Цзиньпин продемонстрировал личную заботу лидера страны о народе. Гендиректор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебреисус добавил, что лично наблюдал за тем, как китайский лидер проявлял руководящую силу и политическую волю, помогающие КНР преодолеть кризис.