В Счетной палате назвали регионы с наибольшим числом неформально занятых

Согласно данным Счетной палаты, в указанный период, рост неформальной занятости в Севастополе составил 13,8%, в Краснодарском крае – 12,4%, в Чечне – 2%, в Тверской области 1,8%, в Ингушетии 0,5%.

Также в ведомстве отметили что по сравнению с прошлым годом число неформально занятых увеличилось в 12 регионах Российской Федерации. Это Кабардино-Балкария, Татарстан, ЯНАО, Краснодарский и Ставропольский края, Оренбургская, Мурманская, Московская, Белгородская и Астраханская области. Рост неформалов отмечается в Москве и Севастополе, сообщает rns.online.