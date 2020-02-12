В Счетной палате назвали регионы с наибольшим числом неформально занятых
12 февраля, 18:54ОбществоФото: ru.wikipedia.org
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В пяти регионах России с 2016 по 2018 годы выросло число неформально занятых.
Согласно данным Счетной палаты, в указанный период, рост неформальной занятости в Севастополе составил 13,8%, в Краснодарском крае – 12,4%, в Чечне – 2%, в Тверской области 1,8%, в Ингушетии 0,5%.
Также в ведомстве отметили что по сравнению с прошлым годом число неформально занятых увеличилось в 12 регионах Российской Федерации. Это Кабардино-Балкария, Татарстан, ЯНАО, Краснодарский и Ставропольский края, Оренбургская, Мурманская, Московская, Белгородская и Астраханская области. Рост неформалов отмечается в Москве и Севастополе, сообщает rns.online.
В Счетной палате заявили, что на 1 июля прошлого года в секторе неформальной занятости было задействовано 20,3% трудоспособного населения.
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