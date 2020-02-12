День всех влюбленных в Уфе обещает быть снежным и морозным
12 февраля, 09:33ОбществоНадежда ВалитоваФото: Кристина Дейнеко/ Mkset.ru
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Синоптики Башгидрометцентра дали прогноз погоды на ближайшие дни.
В республике в ближайшие три дня ожидается незначительное похолодание. Сегодня, 12 февраля, день обещает быть без осадков. Температура воздуха до -10 градусов.
Зато 13 и 14 февраля будут снежными - температура воздуха будет варьироваться в зависимости от районов от -11 до -16, а ночью и вовсе до -21 градусов.
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