День всех влюбленных в Уфе обещает быть снежным и морозным

В республике в ближайшие три дня ожидается незначительное похолодание. Сегодня, 12 февраля, день обещает быть без осадков. Температура воздуха до -10 градусов.

Зато 13 и 14 февраля будут снежными - температура воздуха будет варьироваться в зависимости от районов от -11 до -16, а ночью и вовсе до -21 градусов.