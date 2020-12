В столице за прошедшие сутки диагноз COVID-19 был поставлен еще 7215 гражданам.

Как сообщает RT со ссылкой на московский оперштаб по борьбе с коронавирусной инфекцией, 1612 человек с подтвержденным диагнозом были отправлены в больницы. В Петербурге за сутки 3779 жителей заболели коронавирусом, в Подмосковье – 1370. Общее количество заразившихся по стране – 28585.

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter