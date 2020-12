Эксперты порекомендовали «Флуифорт» для облегчения течения симптомов ковида

Медицинские эксперты составили список лекарств, которые помогут облегчить состояние пациента при заражении коронавирусом. Чаще всего это жаропонижающие, противовирусные и симптоматические средства.

Среди них, как пишет Лента.ру, российские медики отметили препарат от кашля «Флуифорт». «Он применяется как препарат муколитический, является отхаркивающим средством, разжижающим мокроту и способствующий ее эвакуации из бронхов при кашле, но также обладает целым рядом других не менее важных свойств. Прежде всего, антиоксидантными свойствами — препарат снижает уровень так называемого окислительного стресса, то есть косвенно снижает уровень воспаления», — цитирует профессора кафедры фтизиатрии и пульмонологии Уральского государственного медицинского университета Игоря Лещенко издание. Также последние исследования показали, что препарат тормозит репликацию вируса, а значит подойдет пациентам, у которых развился острый вирусный бронхит. «Флуифорт» может снизить возможность развития бактериальной инфекции, которая происходит при прилипании бактерий к эпителиальным клеткам дыхательных путей или гнойной мокроте. Это карбоцистеина лизиновая соль. Она позволяет отрегулировать объемы и консистенцию мокроты еще на начальных этапах ее возникновения. При этом начинает работать эффект, запускающий естественный процесс очистки путей дыхания - это не дает мокроте начать скапливаться в организме пациента. При этом препарат могут применять как взрослые, так и дети. «Это крайне интересный и перспективный препарат с точки зрения клинической практики», — сказал доцент кафедры детской оториноларингологии ФГБОУ ДПО РМАНПО Минздрава РФ Денис Тулупов. Стоит отметить, что у переболевших коронавирусом людей нередко фиксируют изменения легочных тканей. Этот процесс обратим, однако восстановление может занять длительный период. При этом его длительность не зависит от того, что болел пациент тяжелой формой ковида, когда поражается до 80% тканей легких или легкой, где поражение затрагивает только 30 процентов тканей. Тогда пациенту обычно прописывается респираторная реабилитация. Как отмечает Лещенко, простым языком — дыхательные упражнения. Также можно использовать и «Флуифорт», который способствует очищению легких от мокроты. В свою очередь Тулупов отмечает, что список лекарств, которые могут применяться к детям, весьма ограничен. «У него имеется доказательная база, он удобно применяется, хорошо переносится. И у него интересный механизм действия, особенно при лечении хронических заболеваний. В нашей практике я и мои коллеги используем его» — сообщает Тулупов. Он также говорит, что препарат может использоваться не как лекарство от коронавируса, а при лечении инфекций, которые сопровождают ковид. «При профилактике обычных форм вирусных инфекций есть данные исследований, что он уменьшает риск заболевания», — сказал он. Эксперты также рекомендуют не заниматься лечением в домашних условиях и следовать рекомендациям своих лечащих врачей. А в случае подозрения на пневмонию необходимо пройти компьютерную томографию, направленную на определение степени поражения дыхательных органов.

