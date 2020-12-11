Эксперты порекомендовали «Флуифорт» для облегчения течения симптомов ковида

Стоит отметить, что у переболевших коронавирусом людей нередко фиксируют изменения легочных тканей. Этот процесс обратим, однако восстановление может занять длительный период. При этом его длительность не зависит от того, что болел пациент тяжелой формой ковида, когда поражается до 80% тканей легких или легкой, где поражение затрагивает только 30 процентов тканей. Тогда пациенту обычно прописывается респираторная реабилитация. Как отмечает Лещенко, простым языком — дыхательные упражнения. Также можно использовать и «Флуифорт», который способствует очищению легких от мокроты.