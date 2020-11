Ждать еще 10 лет: уфимцы рассказали о жизни в изношенном на 90% бараке

В Уфе жители двухэтажного барака, расположенного по адресу Миасская, 42, более 25 лет пытаются добиться расселения.

Владелица одной из квартир Забира Хуснеярова рассказала журналисту Mkset, что сейчас в бараке проживают лишь двое пожилых людей. Один из них, по ее словам, разводит в комнате собак, из-за чего там творится полная антисанитария. Еще одна жительница - 83-летняя баба Валя, как её называют соседи, уезжать из родного дома не хочет. Пенсионерка каждую неделю ездит к дочери домой, чтобы принять душ. Да и та часто приезжает к маме, чтобы ухаживать за ней. Остальные жильцы дома, как рассказала Забира, не смогли смириться с нечеловеческими условиями и бездействием властей, и вынуждены либо ютиться у родственников, либо снимать жилье. Сама Забира Хуснеярова проживает в бараке со своими детьми. В доме рушатся стены, прогнили полы Photo: Забира Хуснеярова — В доме нет воды, канализации, пропускает газ. Счетчиков нет, потом приходит большой счет. Я платила почти по две тысячи минимум. У нас была выгребная яма, но она вся уже засорена. На улицу даже помои вылить некуда. Туалет на улице и колонка в 80 метрах от дома. Носили воду оттуда в ведрах. Тут жить невозможно. Холодно, стены обваливаются, полы гнилые в моей комнате, лежат на земле, рассказывает женщина. По рассказу местной жительницы, дом был построен еще в 1953 году. Изначально он не был предназначен для проживания людей. В давние времена в этом здании базировалось отделение милиции и «Красного креста», а еще одно помещение было отдано под вербовку сотрудников на различные работы. Забира Хуснеярова получила квартиру по этому адресу после смерти отца. Когда ее отец прошел Великую Отечественную войну, рассказывает Забира, его в этом же доме завербовали на работу и отправили в город Норильск. После возвращения он женился на женщине, которая проживала в этом же бараке, и так и прожил здесь до самой смерти. Его дочь считает, что еще в те времена её отец должен был получить квартиру, являясь ветераном ВОВ. — Он говорил: «Я ходить и унижаться не буду и вам не позволю. Государство наше все знает, они нам дадут, нам обещали». Отец у меня умер в 2009 году, новой квартиры так и не дождался, с грустью вспоминает она. Дом был признан аварийным и подлежащим к сносу еще в 1983 году. Тогда жители барака были уверены, что они находятся в очереди на расселение, и смиренно ждали более 25 лет. Заключение комиссии Photo: Забира Хуснеярова — В те времена аварийный статус дому присваивался государством, и нам на руки такие документы никогда не давали. В 2019 году мы узнали, что нашего дома нет в списке аварийных. Нам предложили самим пригласить межведомственную комиссию и подать обращение. Мы собрали деньги и пригласили экспертов, которые определили, что дом изношен на 90,5%. В марте 2020 года мы сдали все документы в администрацию и только в августе нам ответили, что расселения придется ждать еще 10 лет, — недоумевает женщина. Сейчас добиться оперативного расселения жильцам помогают активисты Общероссийского народного фронта. В пресс-службе администрации города же подтвердили, что данный дом был признан аварийным в августе 2020 года, а жильцы будут расселены в сроки, установленные законодательством. По словам юриста в сфере ЖКХ Вадима Белякова, в данной ситуации все зависит от активности людей. — Если будут ждать – могут прождать все 10 лет. А если будут письма писать, обращаться в суды, может и получится заставить чиновников делать свою работу, отметил правозащитник.

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter