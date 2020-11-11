Ждать еще 10 лет: уфимцы рассказали о жизни в изношенном на 90% бараке

— В те времена аварийный статус дому присваивался государством, и нам на руки такие документы никогда не давали. В 2019 году мы узнали, что нашего дома нет в списке аварийных. Нам предложили самим пригласить межведомственную комиссию и подать обращение. Мы собрали деньги и пригласили экспертов, которые определили, что дом изношен на 90,5%. В марте 2020 года мы сдали все документы в администрацию и только в августе нам ответили, что расселения придется ждать еще 10 лет, — недоумевает женщина.