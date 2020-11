Омск и Уфа сразятся за звание чемпиона диспутного клуба «Дебатл»

13 ноября 2020 года пройдет решающая игра проекта холдинга 1MediaInvest «Дебатл». В финальной встрече состязаться в искусстве риторики будут команды Уфы и Омска. Вспоминаем, как лучшие дебатеры добывали победу в предыдущем раунде и раскрываем тему ключевого поединка.

Уфе в полуфинале противостояла очень сильная команда Казани во главе с блестящей Ниной Шиминой. Дебаты развернулись вокруг актуального ныне вопроса о феминитивах. Если команда из Башкирии отстаивала мнение, что данное понятие не более чем дань моды и не стоит искусственно внедрять в язык несвойственные ему конструкции, то татарстанцы сыпали аргументами о том, что феминитивы необходимы, чтобы закрепить равные права женщин и мужчин. Обе стороны выдвигали свои тезисы, приводили яркие примеры и подкрепляли форму содержанием, блистая в красноречии. Так, дебатеры из Казани заявили, что тема феминитивов поднималась еще в начале века, и диковинные по тем временам слова вроде «студентка» сейчас являются общеупотребительной нормой. Капитан Уфы Оскар Лютов апеллировал к филологическим аспектам, и подобный взвешенный подход, подкрепленный научной базой, принес победу в татаро-башкирском дерби. С минимальным разрывом эксперты отдали победу Уфе со счётом 50:43. В комментариях арбитров отмечалось, что казанцы были более эмоциональны в своих речах, а их соперники превосходили в аргументации. Не менее остросоциальной стала тема второго, «сибирского» полуфинала между Омском и Тюменью: «Оправдана ли с общественной точки зрения позиция чайлд-фри?». Омичам выпало защищать позицию, что вопрос рождения детей является сугубо личным делом каждой семьи и человека. Тюменцы приводили аргументы в пользу того, что сознательно отказываясь от потомства, человек фактически начинает жить за счёт остальных сограждан. Капитан Омска Андрей Бем по такому случаю даже вспомнил афоризм Бориса Ельцина «государство не должно лезть в постель к своим гражданам». Озвучивался омичами и вопрос финансов — многие россияне попросту материально не могут позволить себе полноценно обеспечить детей. Лидер Тюмени Владимир Соколов решил оттолкнуться от терминологии, упирал на проблемы демографии и экономики как результат снижения рождаемости, однако эта тактика не сработала. Баллы оказались выше у Омска — 43 против 38. Тема финальной игры звучит как «Нужны ли длинные каникулы в январе?». Одна команда должна будет доказывать, что десять дней нерабочих праздников — губительная практика и для экономики, и для общества. Их оппонентам необходимо аргументировать мнение, что на сегодняшний день длительные зимние каникулы это традиция, которую невозможно отменить. Правила неизменны: участников оценивают два эксперта, каждый из которых выставляет оценки командам по десятибалльной шкале в трех критериях: аргументация, полемика, артистизм. Также напомним: та или иная позиция, которую защищают команды в ходе игр «Дебатла», распределяется им случайным образом и может не совпадать с личным мнением участников. Суть игры — убедительно представить аргументы в поддержку той или иной точки зрения и превзойти соперника в полемике, а не навязать свои собственные убеждения.

