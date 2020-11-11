Омск и Уфа сразятся за звание чемпиона диспутного клуба «Дебатл»

Обе стороны выдвигали свои тезисы, приводили яркие примеры и подкрепляли форму содержанием, блистая в красноречии. Так, дебатеры из Казани заявили, что тема феминитивов поднималась еще в начале века, и диковинные по тем временам слова вроде «студентка» сейчас являются общеупотребительной нормой. Капитан Уфы Оскар Лютов апеллировал к филологическим аспектам, и подобный взвешенный подход, подкрепленный научной базой, принес победу в татаро-башкирском дерби. С минимальным разрывом эксперты отдали победу Уфе со счётом 50:43. В комментариях арбитров отмечалось, что казанцы были более эмоциональны в своих речах, а их соперники превосходили в аргументации.