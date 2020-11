Депутат Госдумы Иван Сухарев обратился в Минпросвещения РФ с предложением организовать для учеников 11-х классов дополнительные очные занятия перед поступлением в вузы.

Как заявил депутат, во время пандемии многие школьники были отправлены на дистанционное обучение. После этого каждый второй ученик отметил, что очный формат обучения им предпочтительнее, передает RT. По словам школьников, в классе материал лучше усваивается. В связи с этим Сухарев предложил ввести для поступающих в вузы дополнительные очные занятия, когда ситуация с коронавирусом стабилизируется.

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter