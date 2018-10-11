Итоги конкурса «Великие имена России» будут подведены в декабре

Проект носит название «Великие имена России». Об этом пишет RNS.

Участие в конкурсе по выбору новых названий для воздушных гаваней страны может принять любой желающий. По словам секретаря Общественной палаты РФ Валерия Фадеева, конкурс проходит в четыре этапа. На первом этапе (с 11 по 21 октября) собираются предложения жителей всех субъектов России. С 22 по 28 октября формируются лонг-листы. С 29 октября по седьмое ноября составляются шорт-листы. На последнем этапе с 30 октября по восьмое ноября пройдет итоговое голосование.

После подсчета голосов официальные названия 45 аэропортов России будут дополнены именами знаменитых россиян. Речь идет о воздушных гаванях международного и федерального значения. Их общий пассажиропоток превышает отметку в 170 миллионов человек. Имена выдающихся соотечественников получат аэропорты Шереметьево, Внуково и Домодедово, а также Анапы, Владивостока, Екатеринбурга, Казани, Калининграда, Набережных Челнов, Новосибирска, Перми, Самары, Санкт-Петербурга, Симферополя, Сочи, Хабаровска, Южно-Сахалинска, Якутска и другие.