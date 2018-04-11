В Башкирии подарки первоклассникам на 1 сентября станут законными
Курултай Башкирии намерен принять закон о подарках на 1 сентября первоклассникам. Речь идет о ребятишках из многодетных малообеспеченных семей.
Для этого парламентариям необходимо рассмотреть два законопроекта. В первом из них законодательно закрепляется предоставление набора школьно-письменных принадлежностей первоклассникам из многодетных малообеспеченных семей. Во втором рассматривается вопрос передачи полномочий по данной мере поддержки на исполнение органам местного самоуправления.
По мнению Константина Толкачева, эта мера на территории республики фактически существовала уже много лет, но законодательно закрепляется впервые. По словам спикера Курултая, в прошлом году 8 175 первоклассников получили товары на общую сумму 19,1 миллиона рублей.
Он также сообщил, что деньги на школьно-письменные принадлежности первоклассникам из многодетных малообеспеченных семей уже предусмотрены Законом РБ «О бюджете Республики Башкортостан на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов».