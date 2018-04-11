В Башкирии подарки первоклассникам на 1 сентября станут законными

Для этого парламентариям необходимо рассмотреть два законопроекта. В первом из них законодательно закрепляется предоставление набора школьно-письменных принадлежностей первоклассникам из многодетных малообеспеченных семей. Во втором рассматривается вопрос передачи полномочий по данной мере поддержки на исполнение органам местного самоуправления.

По мнению Константина Толкачева, эта мера на территории республики фактически существовала уже много лет, но законодательно закрепляется впервые. По словам спикера Курултая, в прошлом году 8 175 первоклассников получили товары на общую сумму 19,1 миллиона рублей.