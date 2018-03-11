Школьники Башкирии весной отдохнут восемь дней

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В этом году школьники республики отдохнут восемь дней.
Как сообщают в министерстве образования Башкирии, школьные каникулы начнутся 25 марта и закончатся 1 апреля.
Учащиеся также смогут передохнуть в майских праздниках. Выходными для них объявляются период с 29 апреля – 2 мая и 9 мая.
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