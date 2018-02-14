В Зауралье заработала школа, где учатся дети из 9 населённых пунктов

После капитального ремонта в поселке Целинный Абзелиловского района Башкирии открылась общеобразовательная школа с двухэтажным пристроем, где организовано общежитие на 40 мест, которое может при необходимости приютить учащихся, приезжающих сюда на учебу из соседних деревень.

Капитальный ремонт стал первым за почти 60-летнее существование школы. Поэтому неудивительно, что обновленному облику учреждения радовались все: учителя, дети и их родители. Всего в школе учатся 300 детей из самого посёлка и 8 ближайших деревень.

Комплексный ремонт проводился в течение 2016-2017 годов. За это время был полностью обновлен двухэтажный пристрой к зданию, где расположились 9 классных кабинетов, лаборатории по химии и информатике, медпункт, кабинеты учителей и завуча, школьный интернат на 40 мест. Построена собственная хоккейная коробка, новый спортзал и отдельное здание для уроков труда, оборудована автошкола для старшеклассников. Также выполнен монтаж противопожарной сигнализации, благоустроена пришкольная территория.

Отметим, что попытки организации ремонта предпринимались еще в 2012 году, но все они закончились безуспешно. Только после вмешательства башкирских нефтяников дело сдвинулось с мертвой точки. В течение двух лет «Башнефть» (входит в группу компаний «Роснефть») профинансировала ремонтные работы на общую сумму 59,4 млн руб.

Директор школы Шаура Ахматхужина отмечает, что помощь подоспела вовремя.

- Было холодно, крыша и трубы протекали. Мы очень благодарны всем тем, кто принимал участие в работе над проектом, особенно компании «Башнефть» за понимание и поддержку, - сказала Шаура Ильясовна.

Премьер-министр правительства Башкирии Рустэм Марданов лично осмотрел обновленную школу. Характеризуя сотрудничество с крупными компаниями республики в сфере совместного развития социальной инфраструктуры региона он выделил особую роль «Башнефти» в этой работе.

- Компания ежегодно направляет ежегодно до 1,5 млрд рублей на благотворительные цели. Что примечательно – поддержка касается не только районов, где ведется производственная деятельность ее подразделений – в Абзелиловском районе компания не присутствует – но, тем не менее, ее отношение к проблемам региона помогло восстановить школу и создать здесь уникальный для республики учебный центр, - подчеркнул Рустэм Марданов.