В Уфе партия коммунистов планирует установить бюст Сталина

— Народ республики закономерно видит в Сталине одну из величайших исторических личностей. В этом году, по оценкам социологов, уже 70 процентов россиян одобряют деятельность Сталина на благо страны. Поэтому Бюро Комитета считает, что справедливость должна восторжествовать и в Уфе должен быть установлен Бюст И. В. Сталину, — говорится в сообщении.