В Уфе партия коммунистов планирует установить бюст Сталина

В Уфе партия коммунистов планирует установить бюст Сталина

Вчера, 20:01ОбществоКарина МамаеваPhoto: памятник И.В. Сталину у Кремлевской стены
Бюро комитета КПРФ в Башкирии организовало сбор денег на создание и установку бюста Иосифа Сталина в Уфе. Сообщение с призывом принять участие в акции опубликовано в официальной группе партии.

— Народ республики закономерно видит в Сталине одну из величайших исторических личностей. В этом году, по оценкам социологов, уже 70 процентов россиян одобряют деятельность Сталина на благо страны. Поэтому Бюро Комитета считает, что справедливость должна восторжествовать и в Уфе должен быть установлен Бюст И. В. Сталину, — говорится в сообщении.

По словам секретаря башкортостанского рескома политической партии Ильгама Галина, стоимость проекта оценивается в 600 тысяч рублей. Памятник или бюст установят в парке Победы или около здания рескома на Заки Валиди, сообщает «Эхо Москвы в Уфе».

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