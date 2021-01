В Уфе партия коммунистов планирует установить бюст Сталина

Бюро комитета КПРФ в Башкирии организовало сбор денег на создание и установку бюста Иосифа Сталина в Уфе. Сообщение с призывом принять участие в акции опубликовано в официальной группе партии.

— Народ республики закономерно видит в Сталине одну из величайших исторических личностей. В этом году, по оценкам социологов, уже 70 процентов россиян одобряют деятельность Сталина на благо страны. Поэтому Бюро Комитета считает, что справедливость должна восторжествовать и в Уфе должен быть установлен Бюст И. В. Сталину, — говорится в сообщении. По словам секретаря башкортостанского рескома политической партии Ильгама Галина, стоимость проекта оценивается в 600 тысяч рублей. Памятник или бюст установят в парке Победы или около здания рескома на Заки Валиди, сообщает «Эхо Москвы в Уфе».

