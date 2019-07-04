Пенсионеру из Башкирии коммунисты вручили орден 140-летия Сталина за бюст в его честь

Напомним, автор бюста — 70-летний пенсионер Ринат Низаметдинов. Бюст он установил во дворе своего частного дома в Кумертау, где также много и других экспонатов и предметов старины: часов, радиоприемников, картин, поделок, созданными своими руками из разных материалов, в том числе, из авторезины.

Бюст бывшему вождю он установил, потому что является «большим поклонником Сталина». За свои заслуги альтруист-доброволец на днях был награждён орденом, который специально выпустили к 140-летию со дня рождения вождя. Как сообщается в группе депутата Курултая Ильгама Галина, «пожилой человек был счастлив получить из рук Юнира Галимьяновича Кутлугужина ценную награду».