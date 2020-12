В Санкт-Петербурге больных COVID-19 станут бесплатно возить на процедуру КТ

В Санкт-Петербурге больные COVID-19 смогут бесплатно воспользоваться услугой специального «коронавирусного такси», чтобы добраться до медицинского учреждения, где их ждет процедура компьютерной томографии.

Как сообщает newia.ru со ссылкой на слова губернатора Северной столицы Александра Беглова, это решение связано с высокой нагрузкой на скорую помощь. А таким образом горожане смогут быстрее доехать к месту проведения КТ. И при этом не надо занимать машины «скорой». Тем более, другие больные, помимо коронавирусных, тоже нуждаются в экстренной помощи. Врачи должны их лечить, а не заниматься их транспортировкой. Возить больных будет социальный транспорт, уже окрещенный петербуржцами как «коронавирусное такси». До медучреждений, где проводится компьютерная томография, они будут доставлять больных, у которых уже подтвержден диагноз коронавируса, и тех, у кого есть только подозрение на него. Субсидию на организацию таких перевозок резервный фонд правительства города на Неве выделит бюджетному учреждению здравоохранения «Медицинский санитарный транспорт».

