В Санкт-Петербурге больных COVID-19 станут бесплатно возить на процедуру КТ

Как сообщает newia.ru со ссылкой на слова губернатора Северной столицы Александра Беглова, это решение связано с высокой нагрузкой на скорую помощь. А таким образом горожане смогут быстрее доехать к месту проведения КТ. И при этом не надо занимать машины «скорой». Тем более, другие больные, помимо коронавирусных, тоже нуждаются в экстренной помощи. Врачи должны их лечить, а не заниматься их транспортировкой.