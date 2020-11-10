Психолог поделилась методами борьбы с осенней хандрой

Психолог поделилась методами борьбы с осенней хандрой

Вчера, 22:04ОбществоPhoto: pxhere.com
Психолог Анфиса Калистратова считает, что нельзя путать хандру, возникающую в осенне-зимний период, и депрессию.

Оба состояния сильно отличаются друг от друга. Депрессия – заболевание, требующее вмешательства специалистов. Хандра – состояние, возникающее из-за недостатка витаминов и солнечного света, пишет infox.ru.

Калистратова отмечает, что для избежания хандры необходимо перестроить организм на новый режим. В частности, изменить привычки питания. Так следует есть больше овощей и фруктов. Также она не советует пить кофе в больших количествах.

Наконец, психолог рекомендует больше спать. Если летом можно сократить время сна, то в холодное время года спать необходимо не менее 8 часов в сутки.

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