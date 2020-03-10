Фантастический экшн «Бладшот» выходит на экраны уфимских кинотеатров 12 марта
Фантастический экшн «Бладшот» выйдет на широкие экраны 12 марта. Возрастной маркер 16+.
Корпорация RST возвращает к жизни недавно убитого солдата Рэя Гаррисона (Вин Дизель). Армия нанороботов в его крови превратила Рэя в бессмертного Бладшота, наделенного сверхчеловеческой силой и способностью мгновенно самоисцеляться. Контролируя тело Рэя, компания влияет на его разум и воспоминания. Но герой пойдет на все, чтобы выяснить правду. Фильм основан на популярном комиксе-бестселлере издательства Valiant Comics.
Не каждому актёру в жизни выпадает возможность сыграть культового персонажа популярного комикса-бестселлера Valiant Comics. Персонажами комиксов издательства являются в основном самые простые люди, которые, попав в экстремальную ситуацию, открывают в себе супергеройские способности.
По словам Вина Дизеля, зрителям будет интересно следить на экране не только за тем, как он расправляется с противниками с помощью своих суперспособностей, но и видеть, что творится у него в этот момент на душе. Это делает образ Бладшота действительно уникальным. «Он не может сам контролировать собственные мысли и чувства, – рассказывает о своем герое исполнитель главной роли и продюсер фильма. – Он бесстрашный и неуязвимый солдат, у которого в крови – целая армия нанороботов, благодаря чем он наделен уникальными способностями. Но, самое интересное, это то, что все его поступки продиктованы чувством, знакомым каждому из нас: любовью к человеку, которого он не может забыть. Самым горьким в этой ситуации является то, что этим чувством героя манипулируют, вынуждая его пойти на предательство».
Вин Дизель считает, что супергерой, у которого есть слабые, уязвимые места – вполне реалистичный образ. «Если спросить у ребят, которые служат в вооруженных силах, кто их любимый герой комиксов, ответом будет «Бладшот», – говорит актер. – Ведь все, во что верит, и что считает самым главным в жизни Рэй Гаррисон, это именно то, что так ценят ребята, проходившие службу в вооруженных силах».