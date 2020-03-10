Фантастический экшн «Бладшот» выходит на экраны уфимских кинотеатров 12 марта

По словам Вина Дизеля, зрителям будет интересно следить на экране не только за тем, как он расправляется с противниками с помощью своих суперспособностей, но и видеть, что творится у него в этот момент на душе. Это делает образ Бладшота действительно уникальным. «Он не может сам контролировать собственные мысли и чувства, – рассказывает о своем герое исполнитель главной роли и продюсер фильма. – Он бесстрашный и неуязвимый солдат, у которого в крови – целая армия нанороботов, благодаря чем он наделен уникальными способностями. Но, самое интересное, это то, что все его поступки продиктованы чувством, знакомым каждому из нас: любовью к человеку, которого он не может забыть. Самым горьким в этой ситуации является то, что этим чувством героя манипулируют, вынуждая его пойти на предательство».