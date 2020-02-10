Половина россиян не против служебных романов

Уместными служебные романы считают 53% респондентов, сообщает газета «Известия». И около 24% из них считают, что руководству об этих отношениях лучше не знать.

Отмечается, что большинство опрошенных - 69% - не попадали в подобную ситуацию. Однако 31% из них приходилось скрывать служебный роман от коллег.

При этом большая часть из тех, кто держал подобные отношения втайне (44%), опасались конфликтов дома или на работе. Еще 31% респондентов не хотели сплетен среди коллег, 9% боялись увольнения и 7% - конфликтов с начальством.

Около 9% россиян отметили, что на работе нужно работать, а не думать об отношениях с сослуживцами.

Работодатели нейтрально высказались о служебных романах, если они не мешают работе.