Талгат Зайнуллин назначен главой пресс-службы мэрии Уфы

Талгат Зайнуллин назначен главой пресс-службы мэрии Уфы
Талгат Зайнуллин назначен главой пресс-службы мэрии Уфы
Вчера, 16:26ОбществоИрина ДеревянчукФото: фото их соцсетей
Официально он вступил в должность на днях.

Новый пресс-секретарь мэрии ранее работал спортивным директором гандбольного клуба «Уфа-Алиса», а также руководителем пресс-службы ХК «Салават Юлаев».

За плечами у Зайнуллина яркая журналистская карьера. Он был главным редактором новостного портала, телеведущим на канале БСТ, собственным корреспондентом «Первого канала», «Пятого канала», а также собкором федерального интернет-портала «Газета.ру».

Предыдущий начальник информационно-аналитического управления администрации Уфы занимал Марсель Байдавлетов, который занимал эту должность 2,5 года и ушел в отставку в марте 2021 года

Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Размещение рекламы: 8 (347) 216-00-58, reklama@mkset.ru

© Mkset.ru - Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна.

Сетевое издание «Медиакорсеть»

Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор Алмаев Т.Р.

Телефон редакции: +7 (499) 290-52-20 , +7 (347) 216-00-58

WhatsApp редакции: +7 (347) 216-00-58

Адрес редакции: 105064, г. Москва, переулок Нижний Сусальный, дом 5, строение 15, пом. 1, комната 2

E-mail: info@mkset.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

18+

Яндекс.Метрика
Регионы