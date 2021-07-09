Талгат Зайнуллин назначен главой пресс-службы мэрии Уфы

Новый пресс-секретарь мэрии ранее работал спортивным директором гандбольного клуба «Уфа-Алиса», а также руководителем пресс-службы ХК «Салават Юлаев».
За плечами у Зайнуллина яркая журналистская карьера. Он был главным редактором новостного портала, телеведущим на канале БСТ, собственным корреспондентом «Первого канала», «Пятого канала», а также собкором федерального интернет-портала «Газета.ру».
Предыдущий начальник информационно-аналитического управления администрации Уфы занимал Марсель Байдавлетов, который занимал эту должность 2,5 года и ушел в отставку в марте 2021 года