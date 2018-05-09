В Уфе в акции «Бессмертный полк» участвовали сто тысяч человек

Как сообщает пресс-служба города, всего в нем приняли участие около ста тысяч человек.

Во главе колонны трепетал официальный символ Победы – Знамя Победы.

Именно за ним сплотились жители и гости столицы. Они несли на руках транспаранты с фотографиями дедов и бабушек, пели военные песни.

В акции «Бессмертный полк» принял участие Глава Башкирии Рустэм Хамитов, председатель Государственного Собрания – Курултая Республики Башкортостан Константин Толкачев, председатель горсовета Уфы Валерий Трофимов, глава администрации столицы Ирек Ялалов, заместители главы администрации, главы районных администраций, депутаты горсовета.

На мероприятии также присутствовали ветераны войны, участники акции их благодарили победой, поздравляли праздником и кричали «Ура!».