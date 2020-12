Главврач назвал районы Башкирии с наибольшим числом ВИЧ-инфицированных

На оперативном совещании в администрации Уфы обсудили эпидемиологическую ситуацию по ВИЧ-инфекции. Свой доклад зачитал главный врач республиканского центра по профилактике и борьбе СПИДом и инфекционными заболеваниями Рафаэль Яппаров.

В России зарегистрировано более 1,4 миллиона человек с подтвержденным ВИЧ. Башкирия по показателю за девять месяцев 2020 года занимает 25 место по заболеваемости 37,6 на 100 тысяч населения. В прошлом году в Уфе свыше 1,1 миллиона человек прошли тестирование на ВИЧ-инфекцию. Однако в этом году снизилось процентное соотношения исследований. Если в 2019 году в Уфе сдали тесты 28,4% населения, в Башкирии — 26%, то в этом году показатель снизился до 18,6% и 20,2% соответственно. Яппаров связывает это с пандемией коронавируса. В Уфе за 11 месяцев наблюдается снижение заболеваемости. В этом году зарегистрировано 429 случаев, а за аналогичный период 2019 года — 636. Большинство инфицированных проживают в Калининском районе (109). С начала года в Башкирии ВИЧ-статус приобрели 1 820 жителей. Для сравнения, в прошлом году количество составило 2 531. Рафаэль Яппаров также представил статистику поражения ВИЧ-инфекцией на 100 тысяч населения в городах республики за 11 месяцев. Среди лидеров — Кумертау, Салават и Стерлитамак. Следом идут Уфа, Нефтекамск, Благовещенский, Мелезовский, Ишимбайский, Белорецкий, Бирский, Куюргазинский, Иглинский и Калтасинский районы. В Абзелиловском районе Башкирии наблюдается самый высокий уровень заболеваемости ВИЧ-инфекцией. Второе место занимает Кумертау, третье - Благовещенский район. В пятёрку лидеров по заболеваемости входят Агидель и Салават. Максимальное число заболевших зарегистрировано среди населения возрастом от 31 года до 40 лет.

