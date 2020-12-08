Главврач назвал районы Башкирии с наибольшим числом ВИЧ-инфицированных

В прошлом году в Уфе свыше 1,1 миллиона человек прошли тестирование на ВИЧ-инфекцию. Однако в этом году снизилось процентное соотношения исследований. Если в 2019 году в Уфе сдали тесты 28,4% населения, в Башкирии — 26%, то в этом году показатель снизился до 18,6% и 20,2% соответственно. Яппаров связывает это с пандемией коронавируса.