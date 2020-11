За минувшие сутки в республике зафиксировано 273 больных внебольничной пневмонией.

По данным Минздрава РБ, заболело пневмонией за минувшие сутки 273 человека, выписано по выздоровлению — 245 человек. Также в настоящее время от коронавируса в стационарах республики лечится 261 человек, из них в тяжелом состоянии — 14, на ИВЛ — 4. На амбулаторном лечении находится 472 человека. В Башкирии проведено 1,44 млн исследований, обследовано 1,39 человек. За минувшие сутки проведено 11818 исследований, обследовано 11386 человек.

