В Башкирии 297 человек заболели внебольничной пневмонией

Напомним, за девять месяцев этого года в Башкирии от пневмонии скончалось 1,5 тысячи жителей. В прошлом году показатель за аналогичный период составил 860 смертей. Кроме того, с января по сентябрь пневмония подтвердилась у 23 112 пациентов. Для сравнения, в 2019 году болезнь выявлена в 16 939 случаях.