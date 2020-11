В Башкирии 297 человек заболели внебольничной пневмонией

Минздрав Башкирии опубликовал данные о заболевших внебольничной пневмонией.

За минувшие сутки болезнь выявлена у 297 человек. При этом вылечились от пневмонии 282 жителя республики. Ведомство также сообщило о росте пациентов с коронавирусом. Подтвердилось 99 новых случаев. Всего с начала пандемии Covid-19 заболели 11 343 человек. В настоящее время лечение в стационарах проходят 266 пациентов, из которых — 13 в тяжелом состоянии, три — подключены к аппарату ИВЛ. Амбулаторно наблюдаются 494 человека. Напомним, за девять месяцев этого года в Башкирии от пневмонии скончалось 1,5 тысячи жителей. В прошлом году показатель за аналогичный период составил 860 смертей. Кроме того, с января по сентябрь пневмония подтвердилась у 23 112 пациентов. Для сравнения, в 2019 году болезнь выявлена в 16 939 случаях.

