За минувшие сутки Минздрав Башкирии зафиксировал в республике 296 новых случаев заболевания внебольничной пневмонией.

Также ведомство привело сводку коронавируса на 7 ноября. Всего заболевших в Башкирии — 114446 человек, из них на стацонарном лечении находятся 259 человек (в тяжелом состоянии — 14, на ИВЛ — 3), а на амбулаторном — 452. За сутки выписаны 151 человек с коронавирусом. с пневмонией — 279. Напомним, также сегодня тало известно о смерти жителя Дюртилинского района, Которая стала 59 по счёту для Башкирии.

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter