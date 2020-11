В Башкирии за минувшие сутки на 223 случая увеличилось количество заболевших вирусной пневмонией. Об этом сообщает республиканский Минздрав.

Известно, что коронавирусом заболели 96 пациентов. В стационарах республики сейчас находятся 260 человек. Из них в тяжелом состоянии 16 пациентов, трое на ИВЛ. Лечатся в домашний условиях 599 человек, из них за сутки выписано с выздоровлением 22 человека. От пневмонии за сутки вылечились 196 пациентов. Напомним, ранее пульмонолог Минздрава России заявил, что около трети тестов на коронавирус дают ошибочный результат.

