В Уфе высадили «Тополь Победы»

7 мая в Уфе волонтеры МТС помогли сохранить память о великой Победе для наших потомков, продлив жизнь легендарному столетнему тополю - живому свидетелю Великой Отечественной Войны, пережившему Сталинградскую битву.

Акция «Тополь Победы» прошла в сквере 50-летия Победы (ул. 50-летия Октября), возле памятника жертвам политических репрессий. На акцию пригласили ветеранов войны, представителей местной власти и горожан.

Волгоградский тополь — знаменитый на всю страну жизнеутверждающий символ победы растет в центре города на площади Павших борцов. Могучему дереву сегодня больше 100 лет. Оно единственное пережило кровопролитную и опустошительную Сталинградскую битву, во время которой город Сталинград был почти стерт с лица земли. И хотя весь его ствол буквально усеян «шрамами» и «ссадинами» от пуль и осколков снарядов, весной 1943 года, после освобождения города, дерево вновь зацвело, символизируя победу жизни над смертью и войной.

МТС совместно с учеными биологами и волонтерами со всей России решила дать новую жизнь легендарному дереву. Чтобы сохранить уникальный генотип ученые-биологи выращивают в лаборатории «детей» тополя из его почек, а сотрудники МТС, волонтеры, представители общественных организаций высаживают ростки в своих городах. Впервые акция «Тополь Победы» состоялась весной 2017 года, тогда в семнадцати городах страны были высажены «дети» легендарного дерева. В этом году высаживать прибывшие ростки решили около домов ветеранов, на городских аллеях и в парках Самары, Оренбурга, Саратова, Белгорода, Орла, Воронежа, Липецка, Тамбова, Курска, Калуги, Уфы, Ярославля, Тулы, Калининграда и Ростова-на-Дону. Возле дерева по традиции устанавливают табличку с QR-кодом с ссылкой на интернет-страницу проекта, чтобы каждый прохожий понимал, что перед ним — тот самый тополь.

- Память о Великой Отечественной Войне по-прежнему хранят миллионы россиян, однако физических свидетельств тех времен с каждым годом остается все меньше и меньше. Именно поэтому каждая вещь, напоминающая о героических подвигах наших солдат, — реликвия в глазах молодого поколения. Волгоградский тополь стал настоящим символом жизни для россиян, а его саженцы — продолжением великой истории - отметил министр природопользования и экологии Республики Башкортостан Илдар Хадыев.