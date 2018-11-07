В Усинске установили памятник сапогам

Так, пишет газета «Известия» , монумент установили в рамках проекта «Комфортная городская среда» в преддверии празднования дня города: Усинску исполняется тридцать пять лет. Высота арт-объекта вместе с постаментом составляет около одного метра.

Отмечается также, что этот памятник является символом местной городской легенды. Так, при строительстве города в 1980-х через дорогу на одной из улиц было крайне трудно пройти без специальной обуви. Местный житель решил оставить там сапоги для общего пользования, установив также табличку: «Перешел — поставь на место».Новый арт-объект — это дань истории строительства города и благодарность тысячам молодых и активных романтиков.