Фото: pxhere.com
В Усинске установили памятник сапогам
Сегодня, 18:21Общество
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В Республике Коми в городе Усинске появился памятник сапогам, приуроченный ко дню празднования дня города. Об этом стало известно в среду, 7 ноября.
Так, пишет газета «Известия», монумент установили в рамках проекта «Комфортная городская среда» в преддверии празднования дня города: Усинску исполняется тридцать пять лет. Высота арт-объекта вместе с постаментом составляет около одного метра.
Отмечается также, что этот памятник является символом местной городской легенды. Так, при строительстве города в 1980-х через дорогу на одной из улиц было крайне трудно пройти без специальной обуви. Местный житель решил оставить там сапоги для общего пользования, установив также табличку: «Перешел — поставь на место».Новый арт-объект — это дань истории строительства города и благодарность тысячам молодых и активных романтиков.
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