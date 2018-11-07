Роспотребнадзор: на новогодних распродажах россиян могут пытаться обмануть

Речь в первую очередь идет различных скидочных акциях и распродажах. Об этом пишет RNS.

Во время праздников количество распродаж увеличивается. Работники торговых точек могут не сообщать своим клиентам все условия праздничных акций. В то же время за покупателем остается право на получение полной информации о проводимых скидочных акциях и их условиях, сообщили в Роспотребнадзоре.

В ведомстве добавили, что нередко продавцы предлагают потребителю приобрести какой-нибудь товар за возможность получить скидку на другую продукцию. Обычно покупатель получает дисконтную карту. Недобросовестные продавцы не доводят до клиентов все условия ее использования.

Покупатель имеет право вернуть или обменять любой приобретенный товар, в том числе и купленный по акции. Непродовольственную продукцию можно возвратить продавцу если она не подошла человеку по форме, габаритам, фасону, расцветке, размеру или комплектации. Все это регулируется законом «О защите прав потребителей». Покупатель может обменять товар в течение 14 дней, не считая дня приобретения, отметили в Роспотребнадзоре.