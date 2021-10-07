Скончался заведующий хирургии в районной больнице Башкирии Ришат Шаяхметов

Сегодня, 7 октября, стало известно о смерти Ришата Шаяхметова. Заведующий хирургическим отделением и председатель профкома Ермекеевской ЦРБ умер после тяжелой болезни. Об этом сообщат пресс-служба профсоюза работников здравоохранения РБ.
В коллективе Ришат Шаяхметов имел авторитет и пользовался уважением, также работники больницы отзываются о нем, как о спокойном и мудром человеке.
— Спокойный, уравновешенный, мудрый, Ришат Габдуллович навсегда останется в нашей памяти как добрый и отзывчивый человек, надежный друг и настоящий товарищ, — пишет пресс-служба.
Отметим, что должность председателя профкома Ришат Шаяхметов занимал с 1994 года.
Редакция Mkset выражает свои соболезнования всем, кто знал и любил покойного.