Пропавшую вчера 13-летнюю уфимку вернули родителям живой

Через полторы сутки пропавшая 13-летняя девочка нашлась. Напомним, она ушла из дома в Демском районе вчера в 12:00 и потерялась. Ее искали волонтеры и сотрудники полиции. Ближе к ночи девочка нашлась, ее вернули к родителям.