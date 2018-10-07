Пропавшую вчера 13-летнюю уфимку вернули родителям живой

Читайте Mkset.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
О ее состоянии и о том, где она была все это время –пока неизвестно.
Через полторы сутки пропавшая 13-летняя девочка нашлась. Напомним, она ушла из дома в Демском районе вчера в 12:00 и потерялась. Ее искали волонтеры и сотрудники полиции. Ближе к ночи девочка нашлась, ее вернули к родителям.
Материалы по теме
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте Mkset.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей