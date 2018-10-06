В Уфе больше суток идут поиски 13-летней школьницы

Накануне, 5 октября, вышла из дома и пропала без вести 13-детняя жительница Демского района Уфы Солиха Саторова. Об этом сообщили родственники девочки ВКонтакте.

Родные пропавшего ребенка обратились в полицию и рассказали, что девчока ушла из дома в полдень в пятницу и больше не возвращалась.

Приметы пропавшей девочки: брюнетка, карие глаза, на вид 13-14 лет.

Была одета в синие лосины с тремя белыми полосками, бело-серую куртку. При себе имела зеленый рюкзак со сменными вещами.