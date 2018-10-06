В Уфе больше суток идут поиски 13-летней школьницы

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Солиха Саторова ушла из дома в полдень в пятницу.
Накануне, 5 октября, вышла из дома и пропала без вести 13-детняя жительница Демского района Уфы Солиха Саторова. Об этом сообщили родственники девочки ВКонтакте.
Родные пропавшего ребенка обратились в полицию и рассказали, что девчока ушла из дома в полдень в пятницу и больше не возвращалась.
Приметы пропавшей девочки: брюнетка, карие глаза, на вид 13-14 лет.
Была одета в синие лосины с тремя белыми полосками, бело-серую куртку. При себе имела зеленый рюкзак со сменными вещами.
Если кто-то располагает сведениями о местонахождении девочки, его просят позвонить по телефонам: (347) 281-02-02, (347) 279-48-02, (347) 281-45-92 или обратиться в полицию напрямую.
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