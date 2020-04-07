В Татарстане 10 человек вылечились от коронавируса

Как сообщает infox.ru, ранее также из РКИБ Казани были выписаны два человека. Общее количество выздоровевших после заражения коронавирусом в регионе достигло 10 человек.

Также два пациента были вылечены в Набережных челнах. В Приморье три человека находятся под наблюдением врачей, так как предварительно их тесты на COVID-19 показали положительный результат.