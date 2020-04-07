В Татарстане 10 человек вылечились от коронавируса

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Из больниц Татарстана были выписаны 10 пациентов, у которых ранее был диагностирован коронавирус. 6 апреля состоялась выписка четырех человек.
Как сообщает infox.ru, ранее также из РКИБ Казани были выписаны два человека. Общее количество выздоровевших после заражения коронавирусом в регионе достигло 10 человек.
Также два пациента были вылечены в Набережных челнах. В Приморье три человека находятся под наблюдением врачей, так как предварительно их тесты на COVID-19 показали положительный результат.
В Ставропольском крае, по словам главы региона Владимира Владимирова, у 12 жителей предварительные тесты также показали положительный результат. Они находятся на карантине. Анализ переданы специалистам для дополнительной проверки. Всего в Ставрополье 20 официально подтвержденных случаев заражения.
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