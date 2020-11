На территории планетария Владикавказа будет создан лунодром.

По словам конструктора космических аппаратов Руслана Комаева, лунодром начали создавать летом этого года. Закончить его планируют в начале 2021 года, пишет infox.ru. В лунодроме будет движущаяся полноразмерная модель лунохода, управлять которой смогут дети и подростки. Также на территории разместят тренажер, на котором молодежь сможет отработать хождение по Луне.

