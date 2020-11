Из коронавирусных клиник Москвы за минувышие сутки выписали почти четыре тысячи человек.

Газета “Известия” сообщает, что после прохождения лечения из московских коронавирусных клиник выписали 3783 человека. Таким образом, количество выздоровевших пациентов в Москве приближается к трехстам тридцати трем тысячам человек. Всем пациентам, которые выписались из коронавирусных госпиталей, предложили стать донорами плазмы, чтобы помочь в лечении больных.

