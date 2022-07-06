Эксперты: Безответственный бизнес хочет уйти от уплаты экосбора и подорвать реформу

Эксперты: Безответственный бизнес хочет уйти от уплаты экосбора и подорвать реформу
Эксперты: Безответственный бизнес хочет уйти от уплаты экосбора и подорвать реформу
Сегодня, 17:21ОбществоФото: Медиахолдинг 1MI
Эксперты возмутились просьбе 30 ассоциаций отложить реализацию реформы расширенной ответственности производителей (РОП). Этот механизм направлен на увеличение экологического сбора. 

Специалисты назвали инициаторов этого обращения экодиссидентами и считают, что тем выгодно подрывать РОП и систему переработки в России, передает kp.ru.

Глава Российского экологического общества Рашид Исмаилов отметил, что экодиссидентство в стране набирает обороты. По его словам, его представители хотят отложить экологическое развитие России.

«Судя по всему, у нас с ними разные ценностные ориентиры», — сказал Исмаилов.

Выступая против РОП, ассоциации тем самым указывают на нежелание платить экосбор, который пойдет на создание заводов по переработке отходов. При этом на Западе компании, такие как Mars, PepsiCo, Nestle, Heineken, которые входят в ассоциации, давно уплачивают этот налог.

Также они не хотят, чтобы экосбор уплачивал производитель самой упаковки, а не товара. Подчеркивается, что зарубежный опыт показал, что введение экосбора не влияет на финансовые показатели самих производителей. Об этом рассказал руководитель лаборатории по исследованию экономики замкнутого цикла ИГСУ РАНХиГС и экспертной группы Wasteconsulting Содном Будатаров. По его словам, ни в ЕС, ни в Белоруссии, ни в Казахстане не произошло скачков цен или банкротств из-за переноса РОП с производителей товаров на производителей упаковки.

Двумя годами ранее была принята концепция совершенствования механизма РОП, которая позволит поднять нормативы утилизации и увеличить объемы экосбора.

Весной 2022 года сообщалось о создании в аппарате вице-премьера Виктории Абрамченко законопроекта о совершенствовании РОП, согласно которому ответственность за утилизацию всей упаковки полностью будет перенесена на ее производителей. С производителей упакованных товаров такую ответственность снимают.

Гендиректор Российского экологического оператора Денис Буцаев сказал, что поправки, которые будут реализованы к 2025 году, позволят упростить администрирование производителей за счет уменьшения числа участников РОП.

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