Минздрав Башкирии назвал популярные заболевания, диагностируемые в «Поездах здоровья»

Минздрав Башкирии назвал популярные заболевания, диагностируемые в «Поездах здоровья»
Минздрав Башкирии назвал популярные заболевания, диагностируемые в «Поездах здоровья»
Вчера, 11:14ОбществоИрина ДеревянчукФото: фото из соцсетей
Акция «Здоровая республика - здоровый регион» проводит диспансеризацию, диагностику, а также вакцинацию.

С начала акции «Поезд здоровья» специалисты курсируют по 6 направлениям, охватывающим всю Башкирии и успели осмотреть более 35000 человек. Акция продлится до октября 2021 года.

За это время 158 специалистов выявили 205 случаев подозрения на злокачественные образования, они направлены на углубленный осмотр. У 167 жителей заподозрили сахарный диабет, у 26 жителей подозревают туберкулез, артериальную гипертензию выявили у 780 человек.

В акции участвуют и узкие специалисты. Так например работают передвижные модули «Маммография» и «Флюорография», которые проводят не менее 30 диагностических обследований в день.

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