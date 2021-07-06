Минздрав Башкирии назвал популярные заболевания, диагностируемые в «Поездах здоровья»

С начала акции «Поезд здоровья» специалисты курсируют по 6 направлениям, охватывающим всю Башкирии и успели осмотреть более 35000 человек. Акция продлится до октября 2021 года.
За это время 158 специалистов выявили 205 случаев подозрения на злокачественные образования, они направлены на углубленный осмотр. У 167 жителей заподозрили сахарный диабет, у 26 жителей подозревают туберкулез, артериальную гипертензию выявили у 780 человек.
В акции участвуют и узкие специалисты. Так например работают передвижные модули «Маммография» и «Флюорография», которые проводят не менее 30 диагностических обследований в день.