В Башкирии зарегистрирована ещё одна смерть от коронавируса

В Башкирии зарегистрирована ещё одна смерть от коронавируса

Вчера, 11:22ОбществоАнна КононоваPhoto: pixabay.com
В Башкирии появились новые данные по коронавирусу.

За прошедшие сутки от Covid-19 скончался ещё один человек. Общее число погибших в республике составило 57. Также увеличилось количество заболевших. На 5 ноября подтверждено 96 новых случаев заболевания коронавирусом. Всего с начала пандемии диагноз подтвердили у 11 244 человек. В данное время на лечении находятся 863 пациента. За минувший день выздоровели 22 человека, всего — 10 324.

Напомним, вчера стало известно, что 56-ой жертвой коронавируса стала 42-летняя жительница Уфы. Болезнь осложнили хронический обструктивный бронхит, хронический пиелонефрит и морбидное ожирение второй степени.

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