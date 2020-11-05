В Башкирии зарегистрирована ещё одна смерть от коронавируса

За прошедшие сутки от Covid-19 скончался ещё один человек. Общее число погибших в республике составило 57. Также увеличилось количество заболевших. На 5 ноября подтверждено 96 новых случаев заболевания коронавирусом. Всего с начала пандемии диагноз подтвердили у 11 244 человек. В данное время на лечении находятся 863 пациента. За минувший день выздоровели 22 человека, всего — 10 324.