В Минздраве Башкирии сообщили о смерти 42-летней женщины от коронавируса

В Минздраве Башкирии сообщили о смерти 42-летней женщины от коронавируса

Вчера, 15:51ОбществоТатьяна МайороваPhoto: pixabay.com
56-м умершим от коронавируса жителем Башкирии стала уфимка.

Сегодня, 4 ноября, стало известно о еще одной смерти от коронавируса, зарегистрированной в Башкирии. Подробности сообщили в региональном Минздраве.

Умерла 42-летняя женщина, у которой течение болезни было осложнено хроническим обструктивным бронхитом. хроническим пиелонефритом и морбидным ожирением 2 степени (хроническим генетически обусловленным заболеванием, при котором масса тела превышает на 45-50% нормальные значения).

Она стала 56-м жителем республики, умершим после заражения коронавирусом.

Всего за минувшие сутки в Башкирии было выявлено 97 новых носителей Covid-19, а, начиная с марта этого года, общее число инфицированных достигло 11 148.

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