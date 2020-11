В Минздраве Башкирии сообщили о смерти 42-летней женщины от коронавируса

56-м умершим от коронавируса жителем Башкирии стала уфимка.

Сегодня, 4 ноября, стало известно о еще одной смерти от коронавируса, зарегистрированной в Башкирии. Подробности сообщили в региональном Минздраве. Умерла 42-летняя женщина, у которой течение болезни было осложнено хроническим обструктивным бронхитом. хроническим пиелонефритом и морбидным ожирением 2 степени (хроническим генетически обусловленным заболеванием, при котором масса тела превышает на 45-50% нормальные значения). Она стала 56-м жителем республики, умершим после заражения коронавирусом. Всего за минувшие сутки в Башкирии было выявлено 97 новых носителей Covid-19, а, начиная с марта этого года, общее число инфицированных достигло 11 148.

