Доктор Глебов из Уфы предостерег от роковых ошибок при лечении коронавируса

Врач ковид-госпиталя в Зубово Глеб Глебов опубликовал на своей странице в соцсетях рекомендации по поводу лечения коронавируса.

По словам врача, есть препараты, которые представляют опасность при подозрении на заражение вирусом Covid-19. Оказывается, в первые дни болезни прием антибиотиков может повлечь за собой осложнения. То же самое касается иммуномодуляторов, они могут спровоцировать цитокиновый шторм (так называется активация процессов иммунного воспаления, при которой иммунокомпетентные клетки нейтрализуют не только вредные, но и здоровые клетки). Доктор Глебов также рекомендовал отказаться от приема аспирина, ибупрофена и тому подобных жаропонижающих препаратов, они могут сделать организм более уязвимым для коронавирусной инфекции. По его мнению, лучше выбрать парацетамол. Глеб Глебов также пояснил, что схема лечения коронавируса, которую врачи применяют сейчас, отличается от той, которая была весной. В частности, врачи изменили мнение о таком препарате, как калетра.

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter