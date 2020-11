Башстат: количество безработных в Башкирии в 2020 году увеличилось в семь раз

Аналитики привели свежие данные.

На конец сентября 2020 года в Башкирии зарегистрированы 128 700 безработных, что в 7 раз больше, чем в прошлом периоде, сообщается в документе Башстата о социально-экономическом положении республики за семь месяцев текущего года. Указывается, что в январе 2020 года на учете в службе занятости состояли всего 20 400 человек, из которых безработными являлись 18 300 жителей республики. Известно, что 62,3% безработных - женщины, 24,2% - молодежь в возрасте от 16 до 29 лет. Почти треть из них (28%) без опыта работы. При этом половина безработных имеет высшее или среднее образование. Что касается вакансий, то в конце сентября их число достигло 46 800, что на 5,5% меньше, чем в аналогичном периоде прошлого года. Напомним, в июне вице-премьер республики Ленара Иванова заявила, что психологическая отметка безработицы в Башкирии перевалила за 80326 человек. Тогда отмечалось, что 35% признанных безработными граждан потеряли работу в результате пандемии (после 1 марта 2020 года). На тот момент 51% безработных получали минимальный размер пособия.

