«Новый удар они не смогут вынести»: чего в эпоху Covid-19 боится бизнес Башкирии

Почему неизвестность — страшнее всего, а ограничительные меры по «весеннему сценарию» могут погубить экономику? Мы спросили бизнес чего они ждут от «второй волны» и попытались понять, чем это может закончится.

По итогам 2020 года ущерб малых и средних предприятий составит не менее 1 трлн рублей. Основной удар придется по сферам услуг, торговли и общепита, сообщил президент бизнес-объединения «Опора России» Александр Калинин «Известиям». Ситуация в Башкирии с малым и средним бизнесом, в целом, отражает общероссийскую картину. По словам уполномоченного по правам предпринимателей в РБ Флюра Асадуллина, с начала года в республике началось сокращение общего количества предпринимателей, к сентябрю снижение достигло 7%. «И это только те, кто зарегистрирован в реестре предпринимателей, а ведь есть те, кто по тем или иным причинам не был зарегистрирован, но вел свою деятельность», отмечает бизнес омбудсмен. «Отсутствие информации пугает больше всего» Одной из наиболее уязвимых в условиях коронавируса сфер остаются торговые центры и коммерческие площадки. Прошлой весной владельцам таких площадей и торговых центров было предложено ввести арендные льготы в обмен на налоговые льготы. Как сообщала Mkset тогда, арендодатели шли на подобные уступки с большим нежеланием, так как предложенные льготы не покрывали даже половину их потерь. С введением общей самоизоляции ТЦ были закрыты, тем не менее, они не были включены в перечень наиболее пострадавших от коронавируса отраслей. Как рассказывает директор уфимского ООО «Управляющая компания «Торговый центр» (управляет ЛСЦ «Башкирия») Оксана Замятина, на сегодняшний день бизнес больше всего пугает отсутствие исчерпывающей информации по ситуации с коронавирусом. — Власти не сообщают, что в действительности происходит сейчас и чего ждать в ближайшем будущем, не предлагают варианты поэтапного выхода из ситуации. Как минимум, мы должны примерно понимать, сколько нам нужно ждать. Россияне — терпеливый народ, но бывает так, что власти не сообщают об истинном положении дел и всякому терпению приходит конец, опускаются руки. То же касается и бизнеса, рассказывает она. По словам Оксаны Замятиной, бизнес в республике еще не оправился от весеннего удара коронавируса. Собеседница Mkset уверена, что если начнется вторая волна ограничительных мер на весеннем уровне, то 30-40% всего малого и среднего бизнеса Башкирии просто не выживет. — Представители малого бизнеса еще не рассчитались со своими долгами, только-только начали немного приходить в себя. У большинства мелких ИП чистые доходы соизмеримы со средней ежемесячной зарплатой по региону. Новый удар они не смогут вынести, и в республике массово закроются мелкие предприятия, считает она. Напомним, минфин республики в начале октября предложил в текущем году освободить торговые центры региона от налога на имущество. Однако льготы предоставляются при выполнении ряда условий: площадь объекта — свыше 5 тыс. кв. метров, ТЦ должен снизить арендную плату своим арендаторам, сохранить численность рабочего персонала, выплачивать среднемесячную зарплату не менее однократной величины МРОТ. Оксана Замятина отмечает, что законопроект не продуман до конца и имеет свои подводные камни, которые в итоге приводут к тому, что не все ТЦ смогут воспользоваться этой мерой поддержки. — Слишком много условий, ряд из которых вовсе непонятные и из разряда практически невыполнимых. К примеру, чтобы доказать, что ТЦ выполнил условие по снижению арендной платы, должен предоставить в налоговую все договора и допсоглашения с арендаторами. Только в ЛСЦ «Башкирия» у нас 258 арендаторов. В более крупных ТЦ, как «Мега» или «Планета» — арендаторов в разы больше. Представьте, какую кипу бумаг мы должны подготовить и отнести в налоговую. Второй момент. Весной сообщалось, что руководство ТЦ по своему усмотрению мог предоставить либо льготы, либо отсрочку арендной платы. Часть торговых центров пошли по второму пути и теперь они не смогут воспользоваться мерой поддержки от минфина,объясняет она. Одно из действительно хороших нововведений, по мнению Замятиной, заработавших в период пандемии — это еженедельные комиссии в госкомитете по предпринимательству с участием представителей коммерческих площадок. «Эти встречи позволяют обмениваться информацией, озвучить властям напрямую свои вопросы. Конечно, не все проблемы в комиссиях решаются, но хотя бы позволяют вступить в диалог, а это сейчас важно», — отмечает она. Части предпринимателей все же удалось подстроиться к новым реалиям, но пришлось идти на большие риски. Артем Горбунов, владелец сети магазинов, специализирующихся на продаже строительных оборудований и инструментов на юге республики, в период первой волны пандемии сменил часть ассортимента своих торговых точек. — Мы пошли на большой риск и в самом начале пандемии скупили у поставщиков тогда еще по низким ценам большие партии околомедицинских товаров — перчатки, маски, респираторы. Оказалось, что не зря. Даже комбинезоны для маляров распродавались с большой скоростью — за ними приезжали в наш главный магазин с соседних городов сотрудники больниц. Как правило, у нас в складах есть товар на 2 месяца вперед, а тут мы приобрели на 10 лет и все это продалось за очень короткое время,рассказывает он. Закупить товары в таком большом объеме им удалось благодаря отсрочке от производителей. Предприниматель надеется, что в случае начала второй волны пандемии он сможет подстроиться и снабжать население ассортиментом товаров, который будет пользоваться наибольшим спросом. Каждая пятая компания не переживет повторного кризиса Уполномоченный по правам предпринимателей в регионе Флюр Асадуллин подтверждает, что большинству компаний до сегодняшнего дня не удалось восстановить спрос на свою продукцию и услуги по сравнению с доковидным периодом. — Тем не менее, уже вводятся новые ограничения. На этой неделе было озвучено, что нельзя проводить массовые мероприятия, корпоративы и банкеты в местах общепита, посетителей кинотеатров и театров должно быть не больше 30 человек, не так давно ввели запрет на кальяны. Все это, в первую очередь, снижает спрос, а значит, предприниматель теряет прибыль, говорит он. Бизнес-омбудсмен отмечает, что все это происходит на фоне существенного снижения покупательской активности граждан, которые вынуждены экономить и откладывать «на черный день» из-за возникшей неопределенности. — К тому же растет безработица, по данным территориального подразделения Росстата в республике по сравнению с 2019 годом безработица выросла в 6,4 раза, что, прежде всего, пугает, а еще влечет за собой серьезный спад покупательской способности людей. И чем дольше продолжается снижение спроса, тем меньше шансов у предпринимателей остаться на плаву, особенно если речь идет о небольших компаниях и ИП, уточняет он. «Если спрос так и будет снижаться, а это, к сожалению, вполне вероятно в текущей ситуации, то мы можем столкнуться с еще большим числом закрытых предприятий. Согласно опросу предпринимателей по всей России, проведенному в начале октября, почти каждая пятая компания считает, что не переживет повторного карантина, а 30% назвали свое положение кризисом или катастрофой», отмечает Асадуллин. Об отсутствии оптимизма у представителей МСП подтверждает исполнительный директор региональной «Опоры России» Тимур Лукманов. — Действительно, все предприниматели отметили падение покупательского спроса, денег в экономике стало меньше. Все ищут выход для уменьшения издержек, естественно это сказывается от арендных отношения, зарплатах и отказ нецелесообразных расходах на предприятиях. В целом кроме ситуации с пандемией, на предпринимателей давит отказ от продления режима ЕНВД, маркировка товаров, налог на имущество, отмечает он. Экономика зависит от осознанности людей Доктор экономических наук Азат Янгиров уверен, что республиканские власти ведут продуманную политику в отношении бизнеса и предпринимателям не стоит беспокоится. — В настоящее время работа по большей части ведется с населением, в частности, делается упор на усиление масочного режима. Кроме того, система здравоохранения более подготовлена, чем весной, что позволяет более эффективно справляться со случаями заболевания. Пока есть основания думать, что мы контролируем ситуацию, а это дает возможность не вводить новые ограничения. Все, конечно, будет зависит от дальнейшего развития событий, в том числе от сознательности наших граждан, от соблюдения ими всех противоэпидемиологических требований и нормативов, считает он. Доктор экономических наук, депутат регионального Госсобрания Рустем Ахунов считает, что любые дополнительные ограничительные меры, связанные с пандемией, в ближайшем будущем будут иметь неблагоприятные последствия для экономики. По его словам, об этом рассуждают во многих странах, не только в России. При этом некоторые страны признали начало второй волны коронавируса. — Почему вводить новые ограничительные меры в экономике опасно? Отвечая на этот вопрос, я оперирую результатами консенсус-прогнозов (метод прогнозирования, основанный на вычислении неких средних значений прогнозов различных аналитических центров). Сегодня падение ВВП по текущему году может составить — 4,5%, падение доходов населения — 3,5%. Это консенсус по стране. По моей оценке, республиканский бюджет уже недополучает 15-20% доходов. Дефицит регионального бюджета, такими темпами, составит более 30 млрд. руб. Это не критичные цифры. Однако если будут введены новые ограничения в экономике, ситуация может усугубиться, отмечает эксперт. По словам Рустема Ахунова, остается надеяться на осознанность населения в борьбе с коронавирусом: максимально избегать массовых скоплений и пользоваться индивидуальными средствами защиты. Это те элементарные меры, которые могут ослабить распространение.

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter