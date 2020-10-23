«Новый удар они не смогут вынести»: чего в эпоху Covid-19 боится бизнес Башкирии

— Слишком много условий, ряд из которых вовсе непонятные и из разряда практически невыполнимых. К примеру, чтобы доказать, что ТЦ выполнил условие по снижению арендной платы, должен предоставить в налоговую все договора и допсоглашения с арендаторами. Только в ЛСЦ «Башкирия» у нас 258 арендаторов. В более крупных ТЦ, как «Мега» или «Планета» — арендаторов в разы больше. Представьте, какую кипу бумаг мы должны подготовить и отнести в налоговую. Второй момент. Весной сообщалось, что руководство ТЦ по своему усмотрению мог предоставить либо льготы, либо отсрочку арендной платы. Часть торговых центров пошли по второму пути и теперь они не смогут воспользоваться мерой поддержки от минфина,объясняет она.