За 2022 год дальневосточники оформили около 200 тыс полисов от СберСтрахования

По сообщению издания Vostokmedia, среди жителей региона наибольшей популярностью пользуется программа по защите денежных средств на счетах и картах «Сбереги финансы». По ней оформили тридцать четыре процента от всех розничных договоров страхования в текущем году.
Дальше по популярности стоит ОСАГО. На этот страховой продукт пришлось тридцать два процента розничного портфеля. Третье место у программы страхования недвижимого имущества, включающей ипотечное и добровольное страхование. На этот продукт пришлось двадцать восемь процентов розничного портфеля.
Наибольшее количество выплат СберСтрахование произвело по каско и программе страхования имущества. Наиболее частой причиной обращения страхователей по программе страхования жилья стали заливы в многоквартирных домах — это сорок шесть процентов всех страховых обращений на Дальнем Востоке за весь текущий год. А самую большую выплату произвели по каско — 1,4 миллиона рублей на ремонт грузового автомобиля SCANIA, пострадавшего в дорожно-транспортном происшествии.
«Широкий спектр программ от СберСтрахования поможет подобрать защиту на любой случай: от автогражданской ответственности до лечения в случае укуса клеща. При возникновении страхового события компания возьмёт на себя финансовые вопросы и убережёт ваш кошелёк от незапланированных расходов», — отметила Полина Тризонова, руководитель пресс-службы Сбербанка.
Для удобства страхователей компанией был запущен новый продукт: комбинированная программа, позволяющая в рамках одного полиса защититься по нескольким направлениям, — «Защита на любой случай». Страхователи могут самостоятельно выбрать направления и опции страхового полиса. Это может быть страхование жилой собственности, денежных средств на счетах и картах, себя и близких от несчастного случая и т. д. При оформления двух рисков клиенты компании получают скидку в размере десяти процентов, трех — пятнадцати. Подписчики СберПрайм могут получить скидку до двадцати пяти процентов.