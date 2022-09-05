За 2022 год дальневосточники оформили около 200 тыс полисов от СберСтрахования

За восемь месяцев текущего года на Дальнем Востоке жители оформили порядка двухсот тысяч страховых полисов СберСтрахования. Данный показатель на пятьдесят три процента больше, чем за такой же период прошлого года.

По сообщению издания Vostokmedia, среди жителей региона наибольшей популярностью пользуется программа по защите денежных средств на счетах и картах «Сбереги финансы». По ней оформили тридцать четыре процента от всех розничных договоров страхования в текущем году. Дальше по популярности стоит ОСАГО. На этот страховой продукт пришлось тридцать два процента розничного портфеля. Третье место у программы страхования недвижимого имущества, включающей ипотечное и добровольное страхование. На этот продукт пришлось двадцать восемь процентов розничного портфеля. Наибольшее количество выплат СберСтрахование произвело по каско и программе страхования имущества. Наиболее частой причиной обращения страхователей по программе страхования жилья стали заливы в многоквартирных домах — это сорок шесть процентов всех страховых обращений на Дальнем Востоке за весь текущий год. А самую большую выплату произвели по каско — 1,4 миллиона рублей на ремонт грузового автомобиля SCANIA, пострадавшего в дорожно-транспортном происшествии. «Широкий спектр программ от СберСтрахования поможет подобрать защиту на любой случай: от автогражданской ответственности до лечения в случае укуса клеща. При возникновении страхового события компания возьмёт на себя финансовые вопросы и убережёт ваш кошелёк от незапланированных расходов», — отметила Полина Тризонова, руководитель пресс-службы Сбербанка. Для удобства страхователей компанией был запущен новый продукт: комбинированная программа, позволяющая в рамках одного полиса защититься по нескольким направлениям, — «Защита на любой случай». Страхователи могут самостоятельно выбрать направления и опции страхового полиса. Это может быть страхование жилой собственности, денежных средств на счетах и картах, себя и близких от несчастного случая и т. д. При оформления двух рисков клиенты компании получают скидку в размере десяти процентов, трех — пятнадцати. Подписчики СберПрайм могут получить скидку до двадцати пяти процентов.

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