Глава Башкирии поздравил нефтяников с профессиональным праздником

Глава Башкирии поздравил нефтяников с профессиональным праздником
Глава Башкирии поздравил нефтяников с профессиональным праздником
Вчера, 16:08ОбществоАлександра КонстантиноваФото: 1mediainvest.ru
Пост с поздравлением Радий Хабиров опубликовал на своей странице в социальных сетях.

Глава республики также рассказал о нескольких работниках из Башкирии нефтяной и газовой промышленности, которая является, как он выразился, ключевой отраслью для всей России.

По словам Хабирова, нефтяники Рушан Хасанов, Анатолий Печенкин, Николай Куликов и Анвар Хаматгалимов имеют многолетний опыт в этой сфере. Один из них работает в газовой промышленности уже более 50 лет.

— Всех работников нефтяной и газовой промышленности поздравляю с профессиональным праздником! — добавил руководитель региона.

Напомним, День нефтяника отмечают в России 5 сентября. Его празднуют миллионы специалистов, к примеру геологи, инженеры, бурильщики.

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