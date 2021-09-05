Глава Башкирии поздравил нефтяников с профессиональным праздником

Глава республики также рассказал о нескольких работниках из Башкирии нефтяной и газовой промышленности, которая является, как он выразился, ключевой отраслью для всей России.
По словам Хабирова, нефтяники Рушан Хасанов, Анатолий Печенкин, Николай Куликов и Анвар Хаматгалимов имеют многолетний опыт в этой сфере. Один из них работает в газовой промышленности уже более 50 лет.
— Всех работников нефтяной и газовой промышленности поздравляю с профессиональным праздником! — добавил руководитель региона.
Напомним, День нефтяника отмечают в России 5 сентября. Его празднуют миллионы специалистов, к примеру геологи, инженеры, бурильщики.