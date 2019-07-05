Фото: kremlin.ru
Россия в июле проведет семь космических запусков
5 июля, 20:34Общество
Читайте Mkset.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин рассказал о предстоящих планах космических запусков в стране.
По его словам, в июле пройдут семь пусков, причем пилотируемый пуск будет на Байконуре. Он запланирован на 20 число, пишет RT.
На 31 июля с космодрома запланирован запуск транспортного корабля, остальные пуски будут происходить в Плесецке.
Ранее Россия успешно запустила ракету «Союз-2.1б» со спутником «Метеор-М».
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте Mkset.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей