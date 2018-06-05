Китай возобновит полеты в КНДР

Самолеты китайских авиакомпаний перестали летать в КНДР с ноября 2017 года из-за низкого спроса, пишет газета «Известия». Кроме того, в этот период китайско-корейские отношения ухудшились. Причиной тому стала ядерная программа КНДР. Китай даже потребовал от ООН ввести более жесткие санкции против Пхеньяна.