Китай возобновит полеты в КНДР
Сегодня, 23:18Общество
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Китайская авиакомпания Air China с 6 июня снова начнет обслуживать рейс Пекин-Пхеньян. Такое решение было принято после того, как отношения между Северной Кореей и Китаем улучшились.
Самолеты китайских авиакомпаний перестали летать в КНДР с ноября 2017 года из-за низкого спроса, пишет газета «Известия». Кроме того, в этот период китайско-корейские отношения ухудшились. Причиной тому стала ядерная программа КНДР. Китай даже потребовал от ООН ввести более жесткие санкции против Пхеньяна.
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