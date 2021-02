Властями Ленинградской области были утверждены проекты планировки и межевания территории для постройки новой дороги и восстановления транспортной развязки в Кудрово.

Как сообщает Infox, новая дорога будет строиться в два этапа. На первом будет продлена улица Центральная — до Мурманского шоссе. На втором перестроят мост рядом с ТРК «МЕГА».

